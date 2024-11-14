アクティファイは、システムインテグレーターやVAR／OEM向けに、PXE起動でのデプロイ(配信)も可能になった、コンピューター用キッティングツール Actiphy Rapid Deployを、2024年11月14日にリリース。 アクティファイ「Actiphy Rapid Deploy」 アクティファイは、システムインテグレーターやVAR／OEM向けに、PXE起動でのデプロイ(配信)も可能になった、コンピューター用キッティングツール Actiphy Rapid Deployを