静岡･浜岡原発の再稼働に向けた審査方針や津波対策などについて、13日、原子力規制委員会と意見交換した中部電力。14日、地元自治体や県を訪ね、進ちょくを説明しました。浜岡原発3号機・4号機について再稼働を目指し、原子力規制委員会による審査を受けている中部電力。大きく分けて（1）地震・津波対策と敷地内の断層の調査 （2）設備の安全性を確認するプラントの審査が課題となっていますが、13日の原子力規制委員会との意見交