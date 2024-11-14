大山は東京ドームでも多くアーチを放った(C)KentaHARADA/CoCoKARAnextNPBは14日、FA権を行使した選手をFA宣言選手として公示した。今オフは9選手が権利を行使、中でも注目とされるのは阪神・大山悠輔選手にもある。右打者として7年連続2桁本塁打を記録、昨年38年ぶりの日本一に輝いたチームでは全試合4番としてフル出場を果たすなど、強打の一塁手をめぐっては巨人が獲得に乗り出すと見られている。また大山の去就をめぐって