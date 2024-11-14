【北京時事】北京日本人学校は１４日、旧日本軍による南京事件から８７年となる１２月１３日は登校を取りやめ、オンライン授業に切り替えることを明らかにした。「児童生徒の安全を確保しつつ学びを継続するため」としている。１２月１３日は中国で「国家哀悼日」とされており、反日感情が高まりやすい。在中国日本大使館は在留邦人に注意を呼び掛けており、学校として児童らの安全を考慮した。