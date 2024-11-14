美の島由来の自然主義アクティブスキンケアブランド「イニスフリー（INNISFREE）」から、高保湿スキンケアライン「オリーブ ビタミンE ライン」のクレンジングオイルと保湿クリームが新登場。12月1日より発売される。イニスフリーの「オリーブ ビタミンE ライン」は、イニスフリーの中でも高保湿なスキンケアラインだ。オリーブオイルに含まれるオレイン酸などの脂肪酸は肌なじみがよく、肌をしっとりと保湿するため、昔からスキン