2024年の下半期だけで7曲以上もの楽曲を制作・リリースしてきたimase。アニメやドラマの主題歌から、CMソング、高校サッカーの応援歌など幅広く活躍しています。こんなに多くの楽曲を世に送り、ヒットを生み出し続けられる秘訣とは…？知られざるimaseの才能の秘密を7つの質問とともに紐解きます。若き天才アーティスト・imaseの才能に迫る！7つの質問2024年は下半期だけでこんなに多くの楽曲を制作・リリースしているimase。「エ