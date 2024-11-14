K-POP韓国ドラマでよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。「아파트（アパトゥ）」の意味は？の意味知ってる？「아파트（アパトゥ）」の意味は？という言葉を聞いたことはありますか？今ホットな言葉なので、わかる人も多いかもしれません。いったい、「아파트（アパトゥ）」の意味は？はどういう意味なのでしょうか