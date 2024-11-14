「大相撲九州場所・５日目」（１４日、福岡国際センター）この日、３０歳の誕生日を迎えた隆の勝が、はたき込みで欧勝馬に勝ち、５戦全勝とした。立ち合いからのど輪で土俵際まで押し込んだ隆の勝は、欧勝馬の粘りにあったものの、最後はタイミングよくはたき込んだ。２９歳最後の日となった前日は「今まで通り元気よくいきたい」と話していたが、その言葉通りの姿を土俵上で披露した。