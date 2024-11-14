人間の赤ちゃんは大声で泣くが、人間に近いゴリラやチンパンジー、オランウータンの赤ちゃんはほとんど泣かないという。一体なぜなのか。ゴリラ研究の世界的権威である山極寿一さんの著書『争いばかりの人間たちへ ゴリラの国から』（毎日新聞出版）より、一部を紹介する――。写真＝iStock.com／miroslav_1※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／miroslav_1■ゴリラの赤ちゃんは泣かないという発見アフリカで野生のゴリラの調