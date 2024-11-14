高松市で記者会見するJR四国の町田倫代常務＝14日午前JR四国が14日発表した2024年9月中間連結決算は、売上高に当たる営業収益が前年同期比5.1％増の267億円、純利益は11.2％増の23億円だった。移動需要の回復や運賃値上げによって単体の鉄道運輸収入が5.1％増の114億円となり業績を押し上げた。ただ運輸収入はコロナ前19年中間期の119億円に及ばなかった。町田倫代常務は記者会見で「運輸収入が前年度比で上回ったことは非常に