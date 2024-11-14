【モデルプレス＝2024/11/14】“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2024」。モデルプレスは今回、ファイナリストに勝ち残った15人を1人ずつ紹介する連載を開始。第3回は、中部エリア代表“浦川星輝（うらかわ・せな）”さんのインタビューを届ける。【写真】2024年度の“日本一のイケメン高校生”ファイナリストたち◆浦川星輝（うらかわ・せな）さんプロフィール出身：新潟県学年：2年生誕生日：3月21日生ま