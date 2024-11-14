2024年11月13日に第2次石破内閣の大臣政務官人事が決定された。元「SPEED」メンバーで自民党の今井絵理子参院議員が、内閣府大臣政務官兼復興大臣政務官となり、SNSで今井氏に注目が集まった。「話題作りなのか？」「女性を起用すると批判される世の中...」今井氏をめぐっては、10月9日にXに投稿した、国会内と思しき場所でポーズを決めた写真に、「いつまでもアイドル風情が過ぎる」などとする批判が寄せられていた。過去、23年7