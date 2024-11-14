この数年で世界的なPodcastブームが巻き起こる中、日本では芸人によるPodcastが活気づている。数多ある番組の中、今ある意味で要注目の番組が、お見送り芸人しんいち、ZAZYの二人による『しんいち・ZAZY の ホントは喋りたくない！』（通称：『ホンしゃべ』。Spotify Podcastにて配信中）だ。約30分に渡り、二人は「忌憚なく」という言葉ですらはばかられるほどの毒と妬み（そして愛）で、芸人界を切り刻んでミキサーにかけた挙句