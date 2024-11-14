金曜夜8時からは、「所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！」【家電修理人特別編！】を放送。「テレ東プラス」では、11月8日（金）に放送された番組の中から、「老舗のまかない飯 食べさせてくださ〜い」の内容をプレイバックします。【動画】老舗のまかない飯を調査！「たいめいけん」料理人が食べていた意外なものとは？ 名店の超豪華まかない丼もリポーターのチャンカワイが、気になるお店のまかない飯を徹底調査！まず