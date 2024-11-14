元神奈川県知事の日本維新の会・松沢成文参院議員（６６）は１４日、国会内で記者会見し、同党の代表選（１７日告示、来月１日投開票）への立候補を正式表明した。松沢氏は、代表選での公約については「関西奠都（てんと）を最大の争点にしたい。皇居の関西移転で『文化の首都を関西』『政治の首都を東京』と２つの首都を置く」と断言。「料亭政治がどうかではなく、これくらいの夢と将来を語らなければ」と付け加えた。「党は