京都大賞典７着のプラダリア（牡５歳、栗東・池添学厩舎、父ディープインパクト）が１１月１４日、香港ヴァーズ（１２月８日、シャティン競馬場・芝２４００メートル）への招待を受諾した。同馬は２２年青葉賞、２３年京都大賞典、２４年京都記念と重賞を３勝。初の海外遠征で初のＧ１タイトル奪取を目指す。