金額面を考えればソフトバンク残留か、巨人に移籍の2択に見えるが……。【もっと読む】ソフトBの深刻すぎるチーム事情、「2つの敗因」とは？？？昨13日、東京五輪や昨年のWBCで日本代表の正捕手を務めた甲斐拓也（32）がFA宣言した。巨人からの評価が高く、正捕手流出の危機にソフトバンクも全力で慰留。すでに「4年12億円で残留要請」など、具体的な数字も報じられている。今季、甲斐の年俸は2億1000万円。一部の資金力豊