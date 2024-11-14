放送中のTVアニメ『シンカリオン チェンジ ザ ワールド』。第30話のあらすじと先行カットが到着！『シンカリオン』シリーズは、ジェイアール東日本企画・小学館集英社プロダクション・タカラトミーの3社が原案となるプロジェクト。これまでTVアニメ2作（2018年、2021年）、映画1作（2019年）が制作された。実在の新幹線が変形してロボットになる設定を活かし、日本全国でのバトルやドラマを描きながら、『エヴァンゲリオン』シリ