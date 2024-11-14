アメリカのトランプ次期大統領が、外交を担う国務長官に対中強硬派のマルコ・ルビオ上院議員を起用です。トランプ次期大統領は13日、ホワイトハウスを訪問し、バイデン大統領と会談しました。会談では、内政や外交の重要問題について約2時間にわたって話し合われ、この中でバイデン大統領は、ウクライナ支援を継続する重要性をトランプ氏に強調したということです。政権移行に向けた動きが進む中、トランプ氏は13日、外交を担う国