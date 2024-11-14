東北電力は14日、女川原発（宮城県女川町、石巻市）2号機について15日に発電を再開する予定だと発表した。タービンを起動し、試験的な発電と送電を始める。本格運転となる営業運転は12月の再開を予定している。女川2号機は10月29日に再稼働したが、原子炉内の中性子を計測するための関連機器のトラブルが発生し、東北電は今月4日に原子炉を停止した。原因調査を終え、13日に原子炉を再び起動し、同日中に核分裂反応が継続する