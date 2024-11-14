福岡県警朝倉署は14日、筑前町朝日の路上で13日午後3時50分ごろ、男児が徒歩帰宅中、見知らぬ男から「家までついて行ってあげようか」などと声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は60代くらいで黒色の長袖シャツ、灰色のズボンを着用していたという。