千葉県市原市のホテルで起きた強盗殺人事件で、殺害された女性が倒れていたフロントから凶器とみられる刃物が見つかっていたことがわかりました。この事件は今月1日、市原市のホテルで従業員の佐伯仁美さん（56）が殺害され、フロントから現金1万2000円が奪われたものです。きのう、強盗殺人の疑いで会社員の江川敦容疑者（47）が逮捕され、きょう正午過ぎに送検されました。佐伯さんはホテルのフロントで倒れ死亡しているのが見つ