インフルエンザ 東京でも流行シーズン突入ABEMA TIMES

インフルエンザ、東京でも流行シーズンに突入 手洗いなど対策呼びかけ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 11月10日までの1週間に都内で報告されたインフルエンザの患者数
  • 1医療機関あたりの患者報告数は「1.12人」で、前週から約22％増加した
  • 東京都は流行シーズンに入ったと発表し、手洗いなどの対策を呼びかけた
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