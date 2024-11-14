ＣＯＰ２９の開会式に登壇する議長国アゼルバイジャンのババエフ環境・天然資源相＝１１日/Alexander Nemenov/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）アゼルバイジャンの首都バクーで開催中の国連気候変動枠組み条約第２９回締約国会議（ＣＯＰ２９）をめぐり、アルゼンチンの代表団が交渉から離脱して帰国するよう指示を受けたことがわかった。アルゼンチン外務省の情報筋が明らかにした。ＣＯＰ２９は１１日に開幕。アルゼンチン代表団は最