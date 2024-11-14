カナミックネットワーク [東証Ｐ] が11月14日大引け後(17:00)に決算を発表。24年9月期の連結経常利益は前の期比30.7％増の14.4億円に拡大し、25年9月期も前期比10.6％増の16億円に伸びを見込み、14期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。14期連続増収、13期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比1円増の7.5円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(4Q)の連結経常利益は前年同