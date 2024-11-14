［東京１４日ロイター］ - 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループは１４日、発行済み株式の１．９６％に当たる２億３０００万株・３０００億円を上限とする自社株買いを決議した。取得期間は１５日から２０２５年３月３１日。また、発行済み株式の２．１８％にあたる２億７０００万株の自己株を２９日に消却する。