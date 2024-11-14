エビせんべいの“ゆかり”で有名な「坂角」がプロデュースした、エビを使ったフードメニューのテイクアウト店『BANKAKU KITCHEN（バンカクキッチン）』が2024年10月、名古屋市東区葵にオープンしました。 ■1日1000個以上売れる「焼き海老カレーパン」 名古屋の千種駅近くにある『坂角総本舗葵店』は、名古屋土産としても人気のエビせんべい「ゆかり」が有名です。 10月、エ