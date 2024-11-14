テキサス州の州都、オースティンの魅力を音楽ファン目線で掘り下げた観光レポート連載（全4回）。第3回はおすすめのカルチャースポットを紹介。最高のレコードショップとブックストア、絶対に行っておくべきテキサス州屈指の観光名所、音楽カルチャーへのリスペクトに満ちたホテルを案内する。※【オースティン音楽旅行記】記事一覧はこちらWest 6th Street：極上のレコード店と書店とカフェが揃う一画「Keep Austin Weird」とはう