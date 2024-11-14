メ～テレ（名古屋テレビ） この時期も食中毒に注意が必要です。「2日目のカレー」に食中毒リスク。シチューや煮物も要注意。この時期に必要な食中毒対策とは？ 名古屋市緑区にある「小さな台所 穂の花」。手作りのおにぎりやお弁当、総菜などを販売しています。 毎日いろいろな種類のおかずが食べられる地元の人に愛されるお弁当屋さんです。 厨房での様子を見せてもらうと―― 「ボウルは
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