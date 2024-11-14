交換できるくん [東証Ｇ] が11月14日大引け後(17:00)に決算を発表。25年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常損益は2300万円の赤字(前年同期は7800万円の黒字)に転落した。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比37.4％増の3億5300万円に拡大する計算になる。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常損益は100万円の赤字(前年同期は