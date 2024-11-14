来シーズンJ3で戦う、鹿児島ユナイテッドFCは14日、新たな監督兼GMに相馬直樹氏が内定したと発表しました。 相馬直樹新監督は、1971年生まれの53歳で、現役時代は鹿島アントラーズなどでプレーしたほか、日本代表として、1998年のフランスW杯に出場しました。 引退後は、川崎フロンターレや鹿島アントラーズで指揮を執り、直近では、2023年5月までの1年間、当時J2の大宮アルディージャで監