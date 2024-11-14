『ワイルド・スピード／スーパーコンボ』や「エクスペンダブルズ」シリーズで知られ、来年1月に主演映画『ビーキーパー』の公開を控えるジェイソン・ステイサムが、インスタグラムを更新し、珍しく子ども達の写真を公開した。【写真】子供と笑顔でバカンスを楽しむジェイソンモデルで実業家の婚約者ロージー・ハンティントン＝ホワイトリーとの間に、7歳の息子ジャックと2歳の娘イザベラをもうけたジェイソン。現地時間11月12