気象庁は１４日、沖合の津波観測点を２１日から１８点追加し、計２５０点で観測すると発表した。７月に防災科学技術研究所（茨城県つくば市）が四国から九州の沖合に整備した海底観測網を新たに活用するという。南海トラフ沿いで発生する地震をより近い所で観測できるため、津波検知が最大約２０分早くなり、津波情報の精度向上や発表の迅速化が期待される。