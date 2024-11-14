サッカーJ2からJ3への降格が決まった鹿児島ユナイテッドFCは14日、2025シーズンから相馬直樹氏(53)がゼネラルマネジャー（GM）兼監督に就任すると発表した。相馬氏は、現役時代は鹿島などでプレーし、日本代表では1998年のW杯フランス大会に左サイドバックとして出場。現役引退後は、川崎F、鹿島、大宮などで監督を務めた。鹿児島は今季、J2で19位と低迷し、来季はJ3に降格する。◇相馬直樹（そうま・なおき）氏1971年