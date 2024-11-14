NBAレイカーズ128ー123グリズリーズ（2024年11月13日クリプト・ドットコム・アリーナ）レイカーズの八村塁（26）は13日（日本時間14日）の本拠地グリズリーズ戦に先発出場。前半から3Pシュートを決めるなど19得点7リバウンド3アシストの活躍。チームも“エース”レブロン・ジェームズNBA最年長となる3戦連続トリプルダブルの大活躍で3連勝。本拠地6連勝を飾った。試合後にバスケットボール男子日本代表について言及す