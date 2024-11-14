アジア・コモディティ騰落率ランキング＝11/14営業日時点＝ 大連とうもろこし 0.09％ 大連ポリエチレン 0.07％ 上海重油 -0.32％ 上海異形鉄筋 -0.53％ 上海ゴム -0.67％ 上海銅 -1.44％ ＊数値は前日比％