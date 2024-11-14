能登半島地震の犠牲者は、「災害関連死」が「直接死」を上回る見通しです。石川県は13日、合わせて15人の災害関連死を認定しました。うち1人は自殺によるものです。今後、市や町が正式に認定しますが、石川県外での認定者も含め、これで災害関連死は235人、直接死の227人を上回ります。県は「災害関連死を極力なくそうと市や町と連携して対応してきたが、このような結果になったことは残念である」として、今後も見守り活動などに