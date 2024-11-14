国会議事堂与野党は14日の衆院議院運営委員会理事会で、国会議員に月額100万円支給される調査研究広報滞在費（旧文書通信交通滞在費）の改革を巡り、各会派の代表者を集めた協議体を設置する方針を確認した。来週にも発足させる。旧文通費改革は使途の公開や残金の返納が主な論点で、野党や公明党は28日召集が見込まれる臨時国会での法改正を主張。自民党も党内議論を進めている。14日の参院議運委理事会では、旧文通費改革