俳優・柳葉敏郎が１２日付で自身のＳＮＳを更新。「劇男一世風靡」の元メンバーで、タレントの勝俣州和とのツーショットを公開した。「秋田に勝俣参上久しぶりに一緒に飲んだぜ〜」と投稿。柳葉は指でハートマークを、勝俣は親指を上げるポーズでグラスを合わせる様子を披露した。この投稿にファンからは「柳葉さんのハートマークに射抜かれました」「一世風靡もう一回でいいから、復活みたいです」「一世風靡懐かしい」「