事業費の高騰で再開発計画の見直しが迫られている東京都中野区の「中野サンプラザ」について、区が使い続けた場合の収支を試算する方針であることがわかった。解体予定の中野サンプラザの存続を求める声が強まる中、使い続けた場合のコストを示すことで再開発への理解を得たい考えだ。【写真】中野サンプラザ跡地に建設予定だった「ＮＡＫＡＮＯサンプラザシティ（仮称）」＝野村不動産提供複数の区関係者が明かした。再開発事