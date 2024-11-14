©️ABCテレビ ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ABCテレビアナウンサーが日替わりで毎日更新 アナ回覧板 ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ABCラジオの木曜朝はピロフェッショナルこと柴田博アナ～ガッチこと小縣裕介アナの50代リレーでお届けしています。朝晩はぐっと冷えても日中は少し暑さを感じる今日この頃