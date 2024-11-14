ＵＵＵＭ [東証Ｇ] が11月14日大引け後(17:00)に決算を発表。24年9月期(16ヵ月の変則決算)の連結経常損益は5.5億円の黒字になり、25年9月期の同利益は5.5億円の見通しとなった。 ※24年9月期(16ヵ月決算)が決算期変更のため、前年同期に同じ期間がない場合は前年同期との比較を表記していません。 株探ニュース