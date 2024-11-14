音大卒の江美子さんはなぜ貧困に苦しんでいるのか（編集部撮影）この連載では、女性、とくに単身女性と母子家庭の貧困問題を考えるため、「総論」ではなく「個人の物語」に焦点を当てて紹介している。個々の生活をつぶさに見ることによって、真実がわかると考えているからだ。今回紹介するのは、「音大を親の強い希望で卒業したが、超裕福な家庭の子どもでなければ学業の継続は困難だろう。私はいまだに、自分の人生を後悔し続けて