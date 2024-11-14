食通が注目する「今月の新店」。最近行った新店の中でも、特におすすめのお店を教えていただきます。フードライターの森脇慶子さんがおすすめするのは、東京・三軒茶屋にオープンした「鶴橋 串焼き 松よし」。食通が見いだした、今月の新店新しいお店がどんどん出店し、ますますの盛り上がりを見せる飲食業界。「気になる店が多すぎてどこの店に行ったらいいかわからない！」という人も多いのではないでしょうか。そこで、グルメ情