慰安婦被害者への後援金を横領した容疑などで起訴されたユン・ミヒャン元議員の有罪判決が確定したなかで、彼女が前理事長を務めていた慰安婦支援団体「正義記憶連帯」が立場を伝えた。【注目】「犬にも劣る人間」ユン・ミヒャン元議員、有罪韓国挺身隊問題対策協議会の後継団体である正義記憶連帯（正義連）は、国庫補助金の返還などの措置を即座に実行すると表明した。正義連は11月14日、声明を通じて「正義連は最高裁の判断を重