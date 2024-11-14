リスキルが１２月１７日に東証グロース市場に新規上場する。上場に際し、８万９００株の公募と４９万３４００株の売り出し、需要状況に応じた上限８万６１００株のオーバーアロットメントによる売り出しを予定する。公開価格決定日は１２月９日。主幹事はＳＢＩ証券。同社は人材育成事業を展開する。 出所：MINKABU PRESS