瀬戸内地方は高気圧に覆われておおむね晴れています。ただ、14日夜は気圧の谷が近づく影響で次第に曇るでしょう。 15日は気圧の谷や湿った空気の影響で雲の多い空模様となる見込みです。岡山県北部では朝から昼過ぎにかけて雨が降りやすいでしょう。海沿いも昼ごろは雨が降りやすく、香川県では夕方にかけて雨が降りそうです。15日朝の最低気温は13度くらいで、14日朝より5度前後高い予想です。14日朝は底冷えとなりましたが、15