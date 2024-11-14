Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅが１２月１９日、東証グロース市場に新規上場する。上場に際し、２１３０万４２００株の公募と、需要状況に応じた上限３１９万５６００株のオーバーアロットメントによる売り出しを予定する。公開価格決定日は１２月１０日。主幹事は野村証券。同社は小型ＳＡＲ衛星の開発・運用や、ＳＡＲデータの販売とソリューション提供を手掛ける。 出所：MINKABU PRESS