■11月16日土曜日の21時には特設サイトで新コンテンツがUP予定 【動画】中島健人・重岡大毅・岩本照が手持ち花火を楽しむムービー FAMILIY CLUB web公式X（旧Twitter）にて、中島健人・WEST.重岡大毅・Snow Man岩本照による「けんと×しげ×ひーちゃんの仲良し旅 PART2」X限定シチュエーションムービーが公開された。 動画で3人は向かい合って手持ち花火をそれぞれ持ったり、置き型花火を