フリークアウト・ホールディングス [東証Ｇ] が11月14日大引け後(17:00)に決算を発表。24年9月期の連結営業利益は前の期比99.9％減の100万円に落ち込んだが、25年9月期は前期比450倍の4億5000万円に伸びる見通しとなった。3期連続増収になる。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(4Q)の連結営業利益は前年同期比86.0％減の5700万円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の5.5％→0.4％に急悪化した。 株探